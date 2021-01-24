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"العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة

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"العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة "العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة
قال: خلال الأسبوعين الماضيين ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: نلاحظ أننا نرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات، ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.


وأضاف خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد، وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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