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شاهد جزيرة النورس.. وجهة الباحثين عن الاستجمام في لؤلؤة البحر الأحمر

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تعدّ ضمن الوجهات السياحية لموسم "شتاء " تحت شعار "الشتاء حولك"

شاهد جزيرة النورس.. وجهة الباحثين عن الاستجمام في لؤلؤة البحر الأحمر

تتميز المملكة بشواطئها الساحرة، وجزرها الخلابة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، ومنها جزيرة النورس بمحافظة ينبع، وتعد ضمن الوجهات السياحية لموسم "شتاء السعودية" تحت شعار "الشتاء حولك"، الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل.


تستقطب جزيرة النورس الواقعة بمنطقة الواجهة البحرية لينبع، آلاف الزوار على مدار العام؛ نظراً إلى ما تحتويه من تجارب سياحية عديدة وفريدة من نوعها ومناسبة لمختلف الفئات العمرية، وبشكل عام فالجزيرة وجهة للباحثين عن الاستجمام في لؤلؤة البحر الأحمر.


الاسترخاء وصفاء الذهن والترفيه الراقي، هو القاسم المشترك للتجارب السياحية المقدمة للسياح من المواطنين والمقيمين؛ حيث يستطيع الزائر ممارسة الكثير من الأنشطة مثل الاستمتاع بتجربة صيد الأسماك في البحر الأحمر مع تناول الأطباق الشهية في أحد مطاعم الجزيرة، وكذلك التخييم تحت أضواء النجوم والاستمتاع بالهواء النقي والمنعش.


وأسهم الموقع الفريد من نوعه لهذه الجزيرة التي قامت بإنشائها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بطول 11 كيلو مترًا في تشكيل أيقونة رائعة مليئة بالإبداع، تضاهي أجمل المناطق العالمية بجمالها، وروعة تخطيطها الشاملة.


وتعد تجربة التنزه برفقة العائلة بين المسطحات الخضراء أو حول النوافير إحدى التجارب السياحية الممتعة في ينبع أو لؤلؤة البحر الأحمر؛ حيث تعد مكاناً مناسباً للتنزه وممارسة المشي في المسارات المخصصة، إضافة إلى وجود ألعاب الأطفال. بينما يجد المصورون في الجزيرة مسرحاً مفتوحاً لعدساتهم، ليس لالتقاط المشهد البانورامي فحسب، بل لإيقاف الزمن أيضاً لعدة لحظات، ونقل تلك اللوحة الفنية الطبيعية إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حث الآخرين على زيارتها.


يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة حول المملكة؛ لتقديم ما يزيد على 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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