انطلاق بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة الأربعاء المقبل

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ستشهد تنافس أكثر من 400 جواد تعود ملكيتها لـ 120 مربطاً ومالكاً

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" خلال المدة من 27-30 يناير 2021م في واجهة الرياض بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس وافي القحطاني أن البطولة ستشهد تنافس أكثر من 400 جواد تعود ملكيتها لـ120 مربطاً ومالكاً من مختلف مناطق المملكة على جوائز البطولة، إذ تعدّ الخيل المشاركة في البطولة سعودية الأصل والمنشأ.مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة