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"الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام

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"الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام "الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام
18 ألف مخالفة.. الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5343 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كوفيد-19 بلغت (18033) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/ 6/ 1442هـ حتى 10/ 6/ 1442هـ.
وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)، ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(391)، ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204)، ثم منطقة نجران بـ(82)، ومنطقة جازان (78).

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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