انطلاق مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الأردن

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للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية بعد الإفراج عن 1065 أسيراً ومعتقلاً في أكتوبر

انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين وفد الحوثيين والحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمَّان.

وتستأنف اللجنة مناقشاتها بين للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومعتقلاً في شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط، ومناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن".

وعبَّر المبعوث الخاص وفق موقع المملكة الأردني أيضاً عن امتنانه للأردن لاستضافتها لهذا الاجتماع.

يُذكَر أن اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النِّزاع في اليمن ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن انعقدت مفاوضات سابقة في الأردن بخصوص ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأثمرت تلك المفاوضات، في أكتوبر الماضي، عن تبادل الحكومة والحوثي 1056 أسيراً من الجانبين، في أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب.

وفي مشاورات عقدت في السويد في 2018، قدّم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير.اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين