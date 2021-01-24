الرئيس العراقي يصادق على إعدام 340 مداناً في قضايا إرهابية وجنائية

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جرت بعد تدقيق الجوانب الدستورية والقانونية

نقلت قناة "الشرق" عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على 340 حكم إعدام صدرت عن المحاكم العراقية المختصة في قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.

وذكر المصدر أن المصادقة جرت بعد تدقيق القضايا من جوانبها الدستورية والقانونية كافة، بما فيها استنفاد كل طرق الطعن، وعدم شمولها بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتوخى الدقة والحذر في هذا الملف بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.رئاسة الجمهورية العراق