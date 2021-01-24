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تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها على خلفية "احتجاجات نافالني"

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روسيا تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها على خلفية "احتجاجات نافالني" تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها على خلفية "احتجاجات نافالني"

مصراوي Masrawy

02:27 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

اتّهمت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأحد، السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤون الداخلية، بعدما نشرت تنبيها من التظاهرات للمواطنين الأمريكيين في روسيا، تضمّن توصية بتجنّب مواقع الاحتجاجات المؤيدة للمعارض الروسي ألكسي نافالني.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "بالطبع، هذه المنشورات غير مناسبة. وبالطبع إنهم يتدخلون تماما بشكل غير مباشر في شؤوننا الداخلية".

واعتقل أكثر من 3 آلاف شخص خلال احتجاجات خرجت أمس السبت في عدد من مدن روسيا، بينها العاصمة موسكو، تنديدا بسجن المعارض البارز أليكسي نافالني ورفضا للفساد.

وتحدى عشرات الآلاف الوجود المكثف للشرطة منضمين إلى واحدة من أكبر التجمعات ضد الرئيس فلاديمير بوتين منذ سنوات.

وكان نافالني، أبرز منتقدي الرئيس بوتين، دعا إلى الاحتجاجات بعد اعتقاله قبل أسبوع.

واعتُقل نافالني الأحد الماضي فور عودته من برلين، حيث كان يعالج من محاولة تسميمه بغاز أعصاب تعرض له في أغسطس الماضي في روسيا، كاد أن يقضي على حياته.

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