الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا كل من مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين، في الاجتماعات التي استضافتها بوزنيقة المغربية يومي 22 و23 يناير الجاري، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، الأحد، بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء بليبيا في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

وأشاد في هذا الصدد بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا كل من مجلسى النواب والدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.

وأعرب عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.