أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بسبب نقص لقاحات كورونا.. التشيك ترجئ تلقيح المواطنين دون الـ 80 عامًا

Print
بسبب نقص لقاحات كورونا.. التشيك ترجئ تلقيح المواطنين دون الـ 80 عامًا بسبب نقص لقاحات كورونا.. التشيك ترجئ تلقيح المواطنين دون الـ 80 عامًا

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 24 يناير 2021

براغ- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ‏اليوم الأحد، إنه تم تأجيل تسجيل بيانات المواطنين الأقل من 80 عامًا أو أصحاب الأمراض المزمنة في قائمة التلقيح ضد المستجد حتى يتوفر مزيد من اللقاحات في البلاد.

وأوضح مركز الإحصاءات التشيكي- حسبما ذكر راديو "براغ" الدولي- أن هناك نحو 440 ألف شخص تخطت أعمارهم 80 عامًا في البلاد، وبدأت حملة تسجيل بيناتهم في 15 من يناير الجاري، وتم إعطاء القاح بالفعل لـ183 ألف شخص، فيما ما زال ينتظر نحو 100 ألف آخرين تحديد موعد لإعطائهم اللقاح حسب توفره في البلاد.

وكان من المقرر أن يُلقّح المواطنون دون الـ80 عامًا في بداية فبراير المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية