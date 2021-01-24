بسبب نقص لقاحات كورونا.. التشيك ترجئ تلقيح المواطنين دون الـ 80 عامًا

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مصراوي Masrawy

براغ- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ‏اليوم الأحد، إنه تم تأجيل تسجيل بيانات المواطنين الأقل من 80 عامًا أو أصحاب الأمراض المزمنة في قائمة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد حتى يتوفر مزيد من اللقاحات في البلاد.

وأوضح مركز الإحصاءات التشيكي- حسبما ذكر راديو "براغ" الدولي- أن هناك نحو 440 ألف شخص تخطت أعمارهم 80 عامًا في البلاد، وبدأت حملة تسجيل بيناتهم في 15 من يناير الجاري، وتم إعطاء القاح بالفعل لـ183 ألف شخص، فيما ما زال ينتظر نحو 100 ألف آخرين تحديد موعد لإعطائهم اللقاح حسب توفره في البلاد.

وكان من المقرر أن يُلقّح المواطنون دون الـ80 عامًا في بداية فبراير المقبل.