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البابا تواضروس يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة

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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة البابا تواضروس يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

02:37 م الأحد 24 يناير 2021

كتب مينا غالي

تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، للرئيس عبد الفتاح ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم: فقد كان هذا اليوم ومازال فخرًا واعتزازًا للشعب المصري العظيم لما يحمله من رموز التضحية والبذل اللذين يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المسلحة الباسلة، ولا يبخلون بأرواحهم الزكية فداءًا للوطن.

وتابعت: ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه، نصلي إلى الله ليحفظهم، ويحمي بلدنا ومنطقتنا العربية، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

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