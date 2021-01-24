البابا تواضروس يجتمع بسكرتارية المجمع المقدس لبحث استعدادات جلسته السنوية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس.

كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة أمس الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.