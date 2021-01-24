وزير الري يعلن سبب عدم التوصل لاتفاق عادل في قضية سد النهضة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائي، إن تعنت إثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة هو السبب في عدم التوصل لاتفاق عادل حتى الآن بخصوص قضية سد النهضة.

وشرح الوزير مام أعضاء مجلس النواب في جلسة الاستماع لبيانه، الأحد، مراحل المفاوضات التي تمت خلال المرحلة السابقة.

وقال الوزير: بالنسبة لملف سد النهضة فقد قام الجانب الأمريكي (الوسيط) في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى، ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة، كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزارء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وبعدها تمت العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات وخاصة الأمور الفنية.

وأضاف: عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، وللأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف.