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أكثر دول العالم جفافا.. وزير الري يعلن لأول مرة حجم العجز المائي في

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أكثر دول العالم جفافا.. وزير الري يعلن لأول مرة حجم العجز المائي في مصر أكثر دول العالم جفافا.. وزير الري يعلن لأول مرة حجم العجز المائي في

مصراوي Masrawy

02:23 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن من أكثر دول العالم جفافًا، مشيرًا إلى أن 97 في المئة من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90 في المئة.

جاء ذلك خلال إلقاء عبد العاطي بيانًا عن أداء وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأضاف وزير الري: تعد مصر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه؛ حيث تعيد استخدام مياه ملوحتها تصل إلى 6000 جزء في المليون، وهو أمر جيد جدًّا.

واستعرض وزير الري التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة استخدام المياه، وبالتالي يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه باستيراد بعض المحاصيل التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وتابع عبد العاطي: حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات في أربعة محاور؛ وهي: تنقية المياه وتحسين نوعيتها؛ وهو هدف أساسي للدولة، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر، وغيرها، والمحور الثاني هو تحسين كفاءة استخدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل، ومن خلال الري الحديث وغيره، والمحور الثالث، هو تنمية الموارد المائية؛ من المياه السطحية والأمطار والجوفية؛ لتكفي الاحتياجات، والمحور الرابع عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزارة وخارجها.

وتابع وزير الري: تم ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى خطة قومية للدولة 2017/2037 بتكلفة 900 مليون جنيه، وقد تتعدى ذلك، بمشاركة 9 وزارات، مشيرًا إلى أن صرفت 100 مليار جنيه لعمل عدة مشروعات مياه، وأن العام الماضي هو الأقل على مدار 20 عامًا في معدل الشكاوى التي وصلت إلينا بشأن مياه الري.

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مصراوي Masrawy

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