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وزير الري يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون الري الجديد

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وزير الري يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون الري الجديد وزير الري يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون الري الجديد

مصراوي Masrawy

02:21 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من بشأن الموارد المائية والري الجديد.

وقال عبد العاطي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.

ونوه وزير الموارد المائية والري إلى أن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للانفاق باكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف، كما تم في مجال التدريب تدريب اكثر من 150 ألف متدرب ومدرب كما يتم التنسيق مع الازهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم إنتاج أفلام للتوعية وتم إنتاج 54 فليما وثائقيا بـ 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساوي لبعض الدول الأفريقية.

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مصراوي Masrawy

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