★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب"داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

جاء ذلك في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين.

وحصل مقيم الدعوى على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب.

وطالبت الدعوى، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم، بسبب عرضه مقاطع من فيلم مسيء للرسول الكريم.

وبحسب صحيفة الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم دعوى برقم 60693 لسنة 66 ق، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، إذ إنّ تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.