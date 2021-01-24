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عدم قبول دعوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

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عدم قبول دعوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء والتمثيل عدم قبول دعوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

مصراوي Masrawy

02:41 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٦٠٩٩٧ لسنة ٧٣ قضائية، أن الفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.

وأوضحت الدعوى، أن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب.

وأشارت الدعوى: "سادت حالة من الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه بالساحل الشمالي".

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