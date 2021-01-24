أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

في يوم واحد.. ضبط 47 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

Print
في يوم واحد.. ضبط 47 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي في يوم واحد.. ضبط 47 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

مصراوي Masrawy

02:34 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح ناري، و 114 قضية مخدرات، وتنفيذ 51632 حكمًا قضائىًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط قطعة سلاح ناري، و 114 قضية مخدرات، وتنفيذ 51632 حكمًا قضائىًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية