في يوم واحد.. ضبط 47 سلاحًا وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح ناري، و 114 قضية مخدرات، وتنفيذ 51632 حكمًا قضائىًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط قطعة سلاح ناري، و 114 قضية مخدرات، وتنفيذ 51632 حكمًا قضائىًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.