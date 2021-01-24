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لفتة إنسانية.. "مرور الجيزة" تستجيب إلى التماس مواطن لتجديد ترخيص سيارته بالمجان

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لفتة إنسانية.. "مرور الجيزة" تستجيب إلى التماس مواطن لتجديد ترخيص سيارته بالمجان لفتة إنسانية.. "مرور الجيزة" تستجيب إلى التماس مواطن لتجديد ترخيص سيارته بالمجان

مصراوي Masrawy

02:30 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أوفدت الإدارة العامة لمرور الجيزة مأمورية لمساعدة مواطن على تجديد ترخيص سيارته بالمجان، بعد أن تقدم بالتماس إلى وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أنها تلقت التماس من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بشأن طلب مساعدته في إنهاء إجراءات تجديد ترخيص سيارته نظرًا لظروفه الاجتماعية وعدم قدرته على الحركة نظرًا لظروفه الصحية.

على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة صحبة الفنيين اللازمين إلى محل إقامة المواطن لإجراء الفحص الفني للسيارة تمهيدًا لإستكمال باقي إجراءات الترخيص بوحدة المرور المختصة.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة لمالك السيارة مُجددة لمدة سنتين وتسليمها له، مع تحمل وزارة الداخلية النفقات الخاصة بتجديد الرخصة مراعاة للظروف الإجتماعية والصحية للمواطن.

وقدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة ملتمسه والجهد المبذول لإستخراج رخصة السيارة له.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، و سياستها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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