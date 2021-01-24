صور.. إعدام نصف مليار كيلو مواد غذائية في الشرقية العام الماضي

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملات التفتيشية التي شنتها المديرية على مدار العام الماضي شهدت ضبط وإعدام أكثر من نصف مليار كيلو مواد غذائية.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الأحد، أنه جرى إعدام 170 ألفًا و621 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 473 ألفًا و975 كيلو أغذية مجهولة المصدر، ومخاطبة الجهات المُختصة لغلق وتشميع 2391 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية.

كما جرى تحرير 13 ألفًا و559 محضر شرطة وسحب 43 ألفًا و519 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، فيما جرى استصدار 34 ألفًا و783 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، والتحفظ الصحي على 3 آلاف و135 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار 6 آلاف و466 شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

