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رفض دعوى "وقف جميع قنوات المهرجانات" على موقع اليوتيوب

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رفض دعوى "وقف جميع قنوات المهرجانات" على موقع اليوتيوب رفض دعوى "وقف جميع قنوات المهرجانات" على موقع اليوتيوب

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

كانت أوصت هيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في تقرير صادر لها، برفض الدعوى التي طالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاءه.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.

وأوضح التقرير، أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان عب، الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيد دعواه، كما انه يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاؤه ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.

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