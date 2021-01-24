الاقتصادية ترفض دعوى المنتج أحمد عاشور ضد بدرية طلبة بسبب مسرحية "براءة ريا وسكينة"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الدعوى القضائية المرفوعة من المنتج أحمد عاشور، ضد المؤلف مصطفى سالم، والمخرج حسام الدين صلاح، والفنانة بدرية طلبة، مالكة شركة هاي موكا للإنتاج الفني، لوقف عرض مسرحية "براءة ريا وسكينة".

وأقام المنتج أحمد عاشور دعوى قضائية ضد المؤلف مصطفى سالم، والمخرج حسام الدين صلاح، والفنانة بدرية طلبة، مالكة شركة هاي موكا للإنتاج الفني، طالب فيها بوقف عرض مسرحية "براءة ريا وسكينة، ومنع عرضها بأي شكل من الأشكال لحين الفصل في الدعوى.

وقال "عاشور" في دعواه إنه تقدم بطلب ترخيص قصة وسيناريو وحوار فیلم باسم "براءة ريا و سكينة" و تم الترخيص له، و بعدها فوجئ بشركة تدعي "های موكا" مملوكة لمصطفى سالم يعمل مؤلف، و"بدرية طلبة" تعمل ممثلة قاما بإنتاج مسرحية باسم براءة ريا و سكينة و قاما بنشر

أخبار متعلقة بقيامهما بعمل البروفات وأعلنا أن مخرج المسرحية هو حسام الدين صلاح، ثم تم عرضها باسم ريا و سكينة، وأكدوا خلال حوارات تلفزيونية أنهم أصحاب فكرة براءة ريا وسكينة و نسبوا الفكرة إليهم و بدون أخذ موافقة شفهية أو كتابية منه.