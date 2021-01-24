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رسميًا.. إلغاء تخصيص أراضي العاملين بكهرباء الإسكندرية والمحافظ يكشف السبب

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رسميًا.. إلغاء تخصيص أراضي العاملين بكهرباء الإسكندرية والمحافظ يكشف السبب رسميًا.. إلغاء تخصيص أراضي العاملين بكهرباء الإسكندرية والمحافظ يكشف السبب

مصراوي Masrawy

02:27 م الأحد 24 يناير 2021

الإٕسكندرية – محمد عامر:

ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا تخصيص ٢٠ فدانًا بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن قرار إلغاء التخصيص جاء لعدم استغلال الأرض في إقامة أي نشاط سكني عليها طوال 32 عاما كاملة منذ تخصيصها لجمعية العاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية لإقامة مبان ومساكن عام 1988.

وقال المحافظ، إنه سيجري إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي جرى تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة، واستغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها.

وشدد الشريف في بيان له، اليوم الأحد، على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة، لإقامة أي نشاط على الأراضي.

وأضاف المحافظ أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، قائلا:"أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة".

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