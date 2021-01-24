رسميًا.. إلغاء تخصيص أراضي العاملين بكهرباء الإسكندرية والمحافظ يكشف السبب

مصراوي Masrawy
02:27 م الأحد 24 يناير 2021
الإٕسكندرية – محمد عامر:
ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا تخصيص ٢٠ فدانًا بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية.
وأوضح المحافظ أن قرار إلغاء التخصيص جاء لعدم استغلال الأرض في إقامة أي نشاط سكني عليها طوال 32 عاما كاملة منذ تخصيصها لجمعية العاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية لإقامة مبان ومساكن عام 1988.
وقال المحافظ، إنه سيجري إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي جرى تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة، واستغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها.
وشدد الشريف في بيان له، اليوم الأحد، على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة، لإقامة أي نشاط على الأراضي.
وأضاف المحافظ أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، قائلا:"أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة".