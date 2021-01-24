أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تداول 240 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

Print
تداول 240 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية تداول 240 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 24 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 72 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 240 ألف و625 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 8033 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس "كوفيد – 19".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية