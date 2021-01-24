أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خطأ وقعت فيه صحف كبرى عند نشر أخبار كورونا.. تعرّف عليه

Print
خطأ وقعت فيه صحف كبرى عند نشر أخبار كورونا.. تعرّف عليه خطأ وقعت فيه صحف كبرى عند نشر أخبار كورونا.. تعرّف عليه
من بينها "الجارديان" و"نيويورك تايمز"

خطأ وقعت فيه صحف كبرى عند نشر أخبار كورونا.. تعرّف عليه

بمجرد ظهور ، سعت وسائل الإعلام حول العالم لتقديم كل ما تصل إليه من معلومات عن الفيروس المستجد. إلا أن ذلك أدى لوقوع كبرى صحف العالم في خطأ كبير، وفقًا لدراسة حديثة. فما هو؟

أوراق بحثية "لم تتم مراجعتها"

وحسب موقع "ساينس ديلي"، فعقب بضع شهور من ظهور حالات الإصابة الأولى بفيروس كورونا، نشر علماء آلاف الأوراق البحثية حول الفيروس المستجد في محاولة لاكتشافه، ليبدأ فيض من القصص عبر وسائل الإعلام عن تلك الأبحاث. ولكن بتحليل بعض ما جاء بوسائل الإعلام عن الدراسات التي حظت بالتغطية الإعلامية الأكبر، وجد باحثون أن ما يقرب من نصف القصص الإخبارية لم تذكر حقيقة أن بعض هذه الأوراق البحثية "لم يتم مراجعته أو التحقق منه".

15 موقعًا وصحيفة نشروا 457 مقالًا

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أجرى مجموعة من الباحثين بجامعة سايمون فريزر الكندية مسحًا للأوراق البحثية التي تناولت فيروس كوفيد خلال الأربعة شهور الأولى العام الماضي، الموجودة على موقعي "ميد ريفكس و بايو ريفكس"، المتخصصين في الأبحاث التي لم يتم مراجعتها.

ومن بين تلك الدراسات، تمكن الباحثون من تحديد أكثر 100 ورقة بحثية حظت بتغطية إخبارية كبرى حيث نشر 15 موقعًا وصحيفة 457 مقالًا عنها.

4 تحفظات

وحددت الدراسة مجموعة "التحفظات" التي لم تراعها بعض وسائل الإعلام في كل ما قدمته من مضمون تمت فيه الاستعانة بتلك الأوراق البحثية. وهذه التحفظات هي:

عدم الإشارة إلى أن الدراسة لم تنشر بشكل نهائي بعد.

أن الدراسة لم يتم مراجعتها.

أن الدراسة مبدئية.

أن الدراسة تحتاج إلى التحقق من صحتها.

ووفقًا للدراسة المنشورة حديثًا على موقع صحيفة "هيلث كومينيكشن"، العلمية، جاءت من ضمن تلك المواقع صحف ومواقع كبرى مثل الجارديان ونيويورك تايمز وبيزنس إنسايدر وياهو.


وترى الباحثة في علوم الاتصال بجامعة سايمون فريزر الكندية أليس فليراكيرس، والمشرفة على الدراسة، أن خارج نطاق البحث الأكاديمي ربما قليلون من يعرفون بمصطلح " بريبرنت أو قبل الطبع"، وهو ما يشير للأبحاث قيد النشر التي لم يتم مراجعتها بعد والتحقق من صحتها.

كورونا وضع الصحافة في مأزق

ويرى الباحث في علوم الإعلام بجامعة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية أبيل جوستافسون أن ما توصلت له الدراسة من نتائج لا يعني بالضرورة وقوع "خطأ علمي" أو تقديم "صحافة سيئة"، على حد تعبيره، إذ يعتبر الأمر نتيجة للتعامل مع موقف لم يسبق التعرض له.

وتقول الباحثة في الاتصالات بجامعة كامبريدج ألكسندرا فريمان أن جائحة كورونا "وضعت الصحافة في مأزق". فإن لم تنشر وسائل الإعلام ما جاء في الأوراق البحثية التي لم يتم مراجعتها بعد، "كانت الصحافة لتخلو من أي أخبار عن الفيروس"، على حد قول فريمان.

ولكن فريمان ترى أن على الصحفيين اتباع معايير الممارسة المهنية بالحديث مع المتخصصين على الأقل للتعرف على رأيهم، وهو ما قد يحقق نوعا من المراجعة أو التحقق من صحة ما جاء بالأوراق البحثية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية