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أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان

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أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان
بعد 4 أيام من تنصيب "بايدن"

أمريكا تدفع بحاملة طائرات إلى منطقة التوتر بين الصين وتايوان

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الأحد)، أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز حرية البحار، وسط التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان.

وأوضحت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان نقلته "رويترز"، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي، أمس، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت تايوان فيه عن توغل كبير لقاذفات قنابل ومقاتلات صينية في منطقة تابعة لها بجوار جزر براتاس.

وأضافت القيادة أن المجموعة دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري، بعد أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وبينت أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طرّاد الصواريخ الموجهة بانكر هيل والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة.الجيش الأميركي حاملة الطائرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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