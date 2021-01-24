أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة تعلن تفاصيل أجازة 28 يناير بمناسبة ذكرى ثورة يناير

Print
القوى العاملة تعلن تفاصيل أجازة 28 يناير بمناسبة ذكرى ثورة يناير القوى العاملة تعلن تفاصيل أجازة 28 يناير بمناسبة ذكرى ثورة يناير

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وقال الوزير في بيان اليوم، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتقدم وزير القوى العاملة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح .​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية