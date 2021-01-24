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بعد بدء التطعيم.. عبدالمنعم سليم أول طبيب في يحصل على لقاح كورونا

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بعد بدء التطعيم.. عبدالمنعم سليم أول طبيب في مصر يحصل على لقاح كورونا بعد بدء التطعيم.. عبدالمنعم سليم أول طبيب في يحصل على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:03 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء التطعيم بلقاح المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

وحصل الدكتور عبدالمنعم سليم، على اللقاح كأول شخص في يحصل عليه رسمياً.

كان الرئيس عبدالفتاح ، أعلن أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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