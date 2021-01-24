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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

وحصل الدكتور عبدالمنعم سليم، على اللقاح كأول شخص في مصر يحصل عليه رسمياً.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.