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: ألمانيا تستعين " بعقار "

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فيروس كورونا: ألمانيا تستعين " بعقار ترامب" : ألمانيا تستعين " بعقار "

مصراوي Masrawy

02:03 م الأحد 24 يناير 2021

برلين/واشنطن- (بي بي سي):

تفيد تقارير إعلامية بأن الألمانية اشترت مخزونا من عقار "ريجينيرون" الذي استُخدم في الولايات المتحدة في علاج الرئيس السابق دونالد عقب إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وصرح وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لصحيفة محلية، بأن ألمانيا اشترت 200 ألف جرعة حتى الآن من عقار "ريجينيرون" الأمريكي، وأنها ستبدأ في طرحه اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ويوصف العقار بأنه كوكتيل مناعي تجريبي من الأجسام المضادة، أظهر فوائد مع الرئيس ترامب الذي أشاد به وقال "لقد قام بعمل رائع".

وتعتبر ألمانيا الأولى في أوروبا التي تبادر إلى اللجوء إلى "ريجينيرون"، في ظل نفاد صبر دول الاتحاد الأوروبي، وشكواها من التأخير الحاصل في إمدادات اللقاحات الرئيسية المعتمدة والمرخصة للاستخدام داخل الاتحاد.

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