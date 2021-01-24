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مصراوي Masrawy

برلين/واشنطن- (بي بي سي):

تفيد تقارير إعلامية بأن الحكومة الألمانية اشترت مخزونا من عقار "ريجينيرون" الذي استُخدم في الولايات المتحدة في علاج الرئيس السابق دونالد ترامب عقب إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

وصرح وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لصحيفة محلية، بأن ألمانيا اشترت 200 ألف جرعة حتى الآن من عقار "ريجينيرون" الأمريكي، وأنها ستبدأ في طرحه اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ويوصف العقار بأنه كوكتيل مناعي تجريبي من الأجسام المضادة، أظهر فوائد مع الرئيس ترامب الذي أشاد به وقال "لقد قام بعمل رائع".

وتعتبر ألمانيا الأولى في أوروبا التي تبادر إلى اللجوء إلى "ريجينيرون"، في ظل نفاد صبر دول الاتحاد الأوروبي، وشكواها من التأخير الحاصل في إمدادات اللقاحات الرئيسية المعتمدة والمرخصة للاستخدام داخل الاتحاد.