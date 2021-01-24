أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير تركي: السفينة المختطفة وصلت إلى الجابون

Print
وزير تركي: السفينة المختطفة وصلت إلى الجابون وزير تركي: السفينة المختطفة وصلت إلى الجابون

مصراوي Masrawy

01:57 م الأحد 24 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت إلى ميناء جنتيل بالجابون صباح الأحد.

وأكّد الوزير التركي، في تغريدة عبر تويتر، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى الوطن، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وتعرضت أمس السبت سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت"، وترفع العلم الليبيري لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت السفيرة التركية لدى الجابون نيلوفر أردم كايجسيز، أن السفينة في طريقها إلى الجابون وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الأفريقية لإنقاذ طاقم السفينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية