وزير تركي: السفينة المختطفة وصلت إلى الجابون

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مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت إلى ميناء جنتيل بالجابون صباح الأحد.

وأكّد الوزير التركي، في تغريدة عبر تويتر، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى الوطن، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وتعرضت أمس السبت سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت"، وترفع العلم الليبيري لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت السفيرة التركية لدى الجابون نيلوفر أردم كايجسيز، أن السفينة في طريقها إلى الجابون وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الأفريقية لإنقاذ طاقم السفينة.