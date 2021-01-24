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بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. التلفزيون الإيراني يعتذر لروحاني

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بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. التلفزيون الإيراني يعتذر لروحاني بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. التلفزيون الإيراني يعتذر لروحاني

مصراوي Masrawy

01:45 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

اعتذر مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، علي عسكري، للرئيس حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء على الهواء مباشرة، ما دفع الأخير للتهديد برفع قضية ضد التلفزيون.

وقال عسكري: "نعتذر لمشاهدي التلفزيون والرئيس المحترم السيد حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا"، حسبما أوردت قناة " اليوم" ، الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب روحاني للشؤون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة "التشهير".

وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد وقال: "ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".

ويستخدم مصطلح "الجلوس بجانب الموقد" في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.

وطالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم توضيح، متهما المؤسسة بإهانة روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.

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