"الإداري" ترفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن والسيد فايق المحاميان، والتي يطالبان فيها بوقف إعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحاميان، وحملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

قالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدموا بطلب لنقيب المحامين رجائى عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظٱ على المحامين وتماشيًا مع إجراءات الدولة الإحترازية التي اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.