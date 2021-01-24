الداخلية: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاءت على النحو التالي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات زراعية مستعملة).

- في مجال الأمن العام: ضبط (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي).

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1488) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (170) حكم قضائى متنوع.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.