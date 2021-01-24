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ضبط 15 ألف شخص لم يرتدوا الكمامة خلال 24 ساعة

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ضبط 15 ألف شخص لم يرتدوا الكمامة خلال 24 ساعة ضبط 15 ألف شخص لم يرتدوا الكمامة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:13 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، 15122 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و 171 قضية فى مجال منع تداول "الأرجيلة"، وحررت 614 مخالفة لقرارات الغلق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14964 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 158 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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مصراوي Masrawy

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