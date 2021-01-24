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انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات - صور

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انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات - صور انهيار أجزاء من عقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات - صور

مصراوي Masrawy

01:37 م الأحد 24 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة كفر عشري بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية إخطارا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 حارة التراوي، وانتقلت سكرتير ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وخال من السكان عدا شخص واحد، وانهيار أجزاء من الطابقين الأول والثاني علوي، دون حدوث أي إصابات.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وجرى قطع كافة المرافق عن العقار.

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