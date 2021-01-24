القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة والتي توافق الـ25 من يناير.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

السيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية

يطيب لي أن أهنئكم ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للملحمة الوطنية الخالدة لرجال الشرطة في مثل هذا اليوم من عام 1952 بمدينة الإسماعيلية وصمودهم بكل شجاعة أمام قوات الاحتلال البريطاني؛ دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يهنئونكم ورجال الشرطة البواسل ويؤكدون اعتزازهم بالدور الوطني العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذي جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله في سبيل الحرية والكرامة.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دوماً بنصره.. وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.​