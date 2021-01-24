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ننشر صورة إقرار الحصول على لقاح كورونا وحقنة التطعيم

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مصراوي Masrawy

01:40 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

ينشر مصراوي الإقرار الذي أعدته وزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح كورونا وحقنة التطعيم.

ويتضمن الإقرار الذي حصل عليه مصراوي، الإجابة على العديد من الأسئلة عن الحالة الصحية لكل من يحصل على اللقاح.

وتبدأ وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، حملة التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

كان الرئيس عبدالفتاح ، أعلن أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة ، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بدوره، قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 87 من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة وقعوا على موافقه لتلقي لقاح كورونا من إجمالي 200 شخصاً.

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مصراوي Masrawy

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