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"تركي بن طلال" يرعى التطبيق الميداني لـ"مدني عسير" ويكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من الغرق

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"تركي بن طلال" يرعى التطبيق الميداني لـ"مدني عسير" ويكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من الغرق "تركي بن طلال" يرعى التطبيق الميداني لـ"مدني عسير" ويكرم مواطنًا أنقذ طفلًا من الغرق
يهدف إلى زيادة التمرس ورفع مستوى جاهزية المدني للتعامل مع حالات الغرق

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التطبيقَ الميداني على أعمال الإنقاذ في الغرق والسيول، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ممثلة في" مدني أبها" وقوات الطوارئ بالدفاع المدني، بحضور عدد من الفرق التطوعية ومجلس شباب عسير والجهات ذات العلاقة، وذلك في بحيرة سد أبها.


ويهدف التدريب إلى التطبيق الميداني على أعمال الإنقاذ والتعريف بالطرق العلمية والفنية الصحيحة المتبعة في تلك الحالات، وزيادة التمرس ورفع مستوى الجاهزية لرجال الدفاع المدني للتعامل مع حالات الغرق، والعمل على استقطاب المتطوعين المتميزين وتدريبهم في هذا المجال، والوقوف على استعدادات الجهات الحكومية المساندة.
من جانبٍ آخر، كرم أميرُ منطقة عسير المواطنَ عامر الشهري؛ نظير قيامه بإنقاذ طفل جرفته السيول في محافظة المجاردة، مشيداً بشجاعة المواطن وموقفه النبيل وبسالته في التعامل مع الموقف.


وشدد سموه على عدم المجازفة بالأرواح لمن لم يتلقَّ التدريب الكافي للتعامل مع تلك الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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