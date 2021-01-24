شاهد.. طبيب سعودي يعيد أمل المشي لأمريكية بعد معاناة 5 سنوات

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"مخدوم": كانت تعاني تفككاً لم يظهر بالأشعة.. تشخيصها لم يكن سهلاً

استمرت معاناة المواطنة الأمريكية "ليندا" في المشى نتيجة عملية جراحية غير ناجحة قبل 5 سنوات؛ إثر تبديلها مفصلاً صناعياً، فيما أعاد لها الأمل وأنهى معاناتها الطبيب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور عاصم مخدوم استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية؛ في إنجاز جديد.

وعبرت المريضة الأمريكية، عبر مقطع فيديو، عن سعادتها البالغة، مشيرة إلى أنها قادرة على المشي بشكل طبيعي دون أي معاناة.

وقال الدكتور عاصم مخدوم، خلال حديثه لقناة "الإخبارية": "هذا الإنجاز لم يتحقق لولا دعم المملكة لأبناء الوطن داخل المملكة وخارجها، أما بالنسبة للمواطنة الأمريكية ليندا، فقد قامت بعملية تبديل المفصل قبل 5 سنوات وللأسف فشلت العملية الجراحية".

وأوضح: "كانت الأمريكية تعاني من التفكك وعدم الاستقرار ولم تظهر في الأشعة، وتشخيصها لم يكن سهلاً"، موضحاً أنه بعد توفيق الله تعالى أجرى العملية الجراحية واستطاعت المريضة المشى بشكل طبيعي بعد 5 أسابيع من العملية الجراحية.

وكشف "مخدوم" أن نسبة النجاح لعمليات جراحة مفصل الركبة تكون عالية 99% وتصل 100% كخبرتي على مدى ثلاث سنوات في أمريكا، مشيراً إلى أن عوامل نجاح العملية تعود إلى التشخيص الصحيح للمريض قبل العملية وتفادي المضاعفات، فجراحة المفاصل جراحة تخصصية فليس كما كان قبل 40 عاماً، فالتخصص في جراحة المفاصل يقلل من نسبة المضاعفات وطريقة العملية لها دور كبير والعلاج الطبيعي قبل وبعد العملية الجراحية مهم جداً".

وبين أنه خلال السنوات العشر الماضية تطور هذا التخصص، وأصبح خيار المفاصل متوفراً بشكل أكبر من الماضي؛ حيث يستطيع المريض أن يحدد أي مفصل يتوافق مع طبيعته؛ إضافة إلى أن طرق العمليات الجراحية اختلفت عن السابق، وأهم العوامل التي تطورت خلال الخمس سنوات الماضية بروتوكولات تخفيف الألم لدى المريض.

واختتم: "بفضل الله شاركت بثلاثة أبحاث لتخفيف الألم بعد إجراء عمليات مفصل الركبة، ولهذا السبب وعوامل أخرى يستطيع بعض المرضى المشي بعد ساعة من إجراء العملية، والبعض الآخر يستطيع الخروج من المستشفى في نفس اليوم أو في اليوم الثاني".