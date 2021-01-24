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لجنة الانضباط تُوقِف مسؤولًا هلاليًّا وتُغَرّمه 40 ألف ريال.. بعد استخدامه ألفاظًا بذيئة

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لجنة الانضباط تُوقِف مسؤولًا هلاليًّا وتُغَرّمه 40 ألف ريال.. بعد استخدامه ألفاظًا بذيئة لجنة الانضباط تُوقِف مسؤولًا هلاليًّا وتُغَرّمه 40 ألف ريال.. بعد استخدامه ألفاظًا بذيئة

لجنة الانضباط تُوقِف مسؤولًا هلاليًّا وتُغَرّمه 40 ألف ريال.. بعد استخدامه ألفاظًا بذيئة

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، مسؤول نادي الهلال جورجيوس تسوناكاس، بالإيقاف لمدة 4 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها بسبب "استخدام ألفاظ بذيئة تجاه مسؤول المباراة" التي جمعت الهلال والأهلي يوم 15 يناير 2021. كما فرضت لجنة الانضباط على جورجيوس غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

وقالت لجنة الانضباط إن القرار جاء "وفقًا لإفادة لجنة الحكام المتضمنة الفيديو والصور من الناقل الرسمي؛ حيث رأت اللجنة تشديد العقوبة وفقًا للمادة 2- 39 من اللائحة". وأوضحت اللجنة أن قرارها "غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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