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"آل الشيخ" يتفقد إدارة المساجد بجدة ويشدد على تطبيق "الاحترازات"

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"آل الشيخ" يتفقد إدارة المساجد بجدة ويشدد على تطبيق "الاحترازات" "آل الشيخ" يتفقد إدارة المساجد بجدة ويشدد على تطبيق "الاحترازات"
وجّه بتوفير المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله

تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة صباح اليوم الأحد؛ للوقوف على سير العمل في الإدارة ومتابعة مدى انضباط العاملين فيها وتفقد احتياجاتهم.

وفي التفاصيل، تابع "آل الشيخ" -خلال الزيارة- الأعمال التي تُواصل الإدارة القيام بها عبر شركات الصيانة والتشغيل، من عمليات التعقيم والنظافة، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله من .

وشدد "آل الشيخ" على أهمية مواصلة ومتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوقي جائحة كورونا، وتوفير الوسائل التثقيفية بعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد لتوعية المصلين بالعمل؛ وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.

ووجّه المراقبين والمراقبات خلال لقائهم بالقيام بجولات دورية على المساجد ومرافقها لمتابعة تنفيذ ذلك والرفع بالمخالفات.

والْتقى "آل الشيخ" بمنسوبي مركز الدعوة والإرشاد، واطلع على البرامج الدعوية والإرشادية، وناقش الموضوعات المطروحة ضمن خطة الوزارة الإرشادية والتوعوية؛ مؤكدًا أهمية مضاعفة البرامج التي تُعنى بالأمن الفكري وما يحتاج له المجتمع لبناء لحمة وطنية.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة في إطار حرص آل الشيخ على الوقوف على عمل إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة؛ لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة في العناية ببيوت الله وتوفير كل الدعم لها، ومتابعة سير البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة وفق منهج الوسطية والاعتدال.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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