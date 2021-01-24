رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد عددا من مشروعات الخدمات والطرق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عدد من مشروعات الخدمات والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، ودفع العمل بالمشروعات.

واستهل الشربيني، الجولة، بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مبنى المشتل والحركة وجراج المرافق بالحي السادس، وكذا موقف تنفيذ مشروعات قسم الشرطة والسجل المدني – المطافي بمنطقة جنوب الأحياء السكنية.

كما تابع رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر ومنطقة الـ2000 قطعة، والطرق المؤدية إلى عمارات مشروع جنة للإسكان الفاخر.

وشدد الشربيني، على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالباً مسئولي الجهاز بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.