خاص| مرشحان محتملان.. كبار العلماء تجتمع لاختيار المرشح لمنصب مفتي الجمهورية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

بدأت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صباح اليوم، اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء اختارت اسمين لترشيحمها لخلافة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الذي تنتهي فترته الثانية في الرابع من مارس المقبل، وهما من أساتذة الجامعة.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن الشخصية الأولى التي تعتزم هيئة كبار العلماء ترشيحه لخلافة الدكتور شوقي علام، هو الدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة والوعاظ، والذي صدر له له قرارا الخميس الماضي بتولي منصب الأمين العام للهيئة، خلفا للشيخ علي خليل.

وأوضحت المصادر، أن الشخصية الثانية التي تنوي هيئة كبار العلماء ترشيحها لخلافة الدكتور شوقي علام، هو الدكتور عبدالحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من عملية التصويت خلال اجتماع الهيئة اليوم، سيتم إرسال الأسماء لرئاسة الجمهورية لاعتماد.

وتنتهي الفترة الثانية للدكتور شوقي علام، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، في الرابع من مارس المقبل، بعد أن تولى منصب مفتي الجمهورية عام 2013.

وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الفترة الثانية في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، طبقا لقانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ومن المقرر أن يبلغ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السن القانونية للمعاش في شهر أغسطس المقبل.

وينص قانون هيئة كبار العلماء، على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية ، قبل شهرين من نهاية الفترة المفتي الحالي.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعا في سبتمبر الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة، لاستعراض أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل.

وشكلت هيئة كبار العلماء لجنة برئاسة الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق، عضو الهيئة، لبحث الأسماء المرشحة للانضمام، وأسفرت القرعة عن فوز ثلاث أعضاء جدد وهم: " الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، وكيل الكلية الأسبق"

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