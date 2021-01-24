رئيس الوزراء يوافق على تعيين عميد علوم الأزهر نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة؛ نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لمدة أربع سنوات.

تدرج الشربيني في المواقع المختلفة بداية من أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، ووكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث، وعميدًا لكلية العلوم، وكان من النماذج المتفوقة منذ الصغر؛ فقد حصل على بكالوريوس العلوم قسم الفيزياء، والتحق بالدراسات العليا، وحصل على درجة التخصص (الماجستير)، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء، ثم حصل على بعثة إشراف مشترك بدولة المجر؛ ليحصل علي درجة العالمية (الدكتوراه)، ثم عين مدرسًا بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ثم رقي بعد ذلك إلى أستاذ مساعد، كما كان رئيسًا لقسم الفيزياء بجامعة IUIU بدولة أوغندا لست سنوات، ثم حصل على درجة الأستاذية عام 2015م.

تولى الشربيني إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة الأزهر، وكانت له بصمات واضحة خلال تلك الفترة؛ فمن خلال جهوده المخلصة اعتمدت عديد من كليات جامعة الأزهر، وحصلت على الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هناك نحو 20 كلية اعتمدت من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، تنوعت هذه الكليات ما بين: عملية، ونظرية، ومن هذه الكليات: كليات الطب بنين، وطب الأسنان بنات، والعلوم بنات، وبنين، إضافة إلى كليات عربية وشرعية أخرى.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وكان نائب رئيس الجامعة الجديد قد صدر له قرار من الدكتور محمد المحرصاوي، في الأول من نوفمبر 2020م؛ لتسيير أعمال نائب شئون التعليم والطلاب.