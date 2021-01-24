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ما شرط "الكهرباء" الجديد لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة؟.. مصدر يُجيب

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ما شرط "الكهرباء" الجديد لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة؟.. مصدر يُجيب ما شرط "الكهرباء" الجديد لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة؟.. مصدر يُجيب

مصراوي Masrawy

12:43 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء ، إنه صدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، على ضرورة تحصيل وسداد وانتظام أي مشترك لقيمة الممارسة الشهرية التي يقوم بسدادها لشركة الكهرباء التابع لها حال إنهاء إجراءات التحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الانتظام في سداد قيمة الممارسة التي يتم تحديدها من قِبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء شرط أساسي لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل مَن تقدم بطلب تركيب عداد بالمباني المخالفة؛ لاعتباره حق الدولة ولا يمكن التفريط فيه.

وشدد المصدر على أن عدم الانتظام في سداد قيمة الممارسة سيكون بمثابة عائق أمام المواطن الذي يريد توفيق أوضاعه من حيث تركيب عداد كودي، منوهًا بأنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي أو مَن يخالف شروط التعاقد.

وأكد المصدر أنه سيتم تحديد متوسط استهلاك المواطن خلال الفترة منذ تقدمه بطلب لتحويل العمل بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي من خلال إدارة الكهرباء التابع لها، لافتًا إلى أنه لن يدفع المواطن قيمة الممارسة بالكامل التي سددها عند التقدم؛ ولكن سيتم أخذ متوسط فقط على مدى الأشهر التي سبقت إجراء المعاينة؛ ومن ثم سداد المقايسة.

وأشار المصدر إلى أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سندًا قانونيًّا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدًا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أي أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودي لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

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