حملات تموينية × 24 ساعة.. ضبط 12 ألف دواء مُهرب و طن لحوم غير صالحة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1040 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة جاءت على النحو التالي:

- ضبط 2٫56 طن "مفروم دواجن - دواجن" دون بيانات ومستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة "المدير المسؤول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة" بمحافظة القاهرة.

- ضبط قائد سيارة "محددة" حال سيرها بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مدون عليها "وزارة التموين والتجارة الداخلية" على خلاف الحقيقة وبحوزته 100 كيلو جرام "لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تبين أنها تابعة لأحد مصانع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وباستهداف المصنع تم ضبط مالكه وبحوزته 1٫24 طن "دواجن مجمدة – مفروم ومصنعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

- ضبط 12٫620 عبوة وأدوية خاصة بعلاج "القلب – السكر – الأعصاب – المفاصل – المعدة" مهربة جمركيا مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مخزن لتجارة الأدوية "دون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

- ضبط 21 طن "أعلاف حيوانية" دون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائي – مستلزمات إنتاج مدون على المنتج النهائي علامات تجارية غير مسجلة -300 شيكارة فارغة مدون عليها ذات العلامات معدة للتعبئة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "دون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

- ضبط 2٫25 طن دقيق بلدى مدعم تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق لبيعها في السوق السوادء والتربح ماديا جراء ذلك.. قدرت قيمتها بــ 12262 جنيها بحوزة "مالك مخبز بلدي" بمحافظة البحيرة.

- ضبط 1020 عبوة أدوية بيطرية غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائي – 485 كيلو جرام مواد خام مخصبات زراعية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها مستلزمات إنتاج، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة؛ بحوزة "مالك مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ.

- ضبط 3 أطنان منظفات صناعية "متعددة الأغراض" دون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة "مالك ممحل لتجارة المنظفات الصناعية" بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.