بعد الإسماعيلية.. وكيل صحة المنوفية يكشف لـ"مصراوي" موعد توزيع لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عن موعد توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية والتي أشار لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر عُقد أمس السبت، في إطار مجابهة الفيروس وحفاظًا على صحة العاملين بالمستشفيات.

وقال وكيل الصحة في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إنه من المقرر توزيع اللقاح خلال الأسبوع الجاري، بعد الإعلان رسميًا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لافتًا إلى أن الكميات الواردة من اللقاح إلى محافظة المنوفية ستتضح خلال ساعات.

كانت مديرية الصحة بالمنوفية أعلنت مُسبقًا عن اختيار مجمع المستشفيات في منوف وتحديدًا داخل أسوار مستشفى حميات منوف كمركز لتوزيع لقاح فيروس كورونا الجديد على الفرق الطبية، وذلك عقب مخاطبتها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ومعاينة المكان والحصول على الموافقة النهائية.

الجدير بالذكر أن ينتظر الأطباء في مستشفى أبو خليفة وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ظهر اليوم الأحد لبدء تلقي التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم".

وقع الاختيار على المستشفى لتكون أول منشأة طبية يوزع فيها اللقاح يليها مستشفى النجيلة في مطروح ثم مستشفى العجوزة في محافظة الجيزة.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، إن اللقاح وصل المستشفى صباح اليوم، وجرى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح، ومن بينها تسليم الأطباء الموافقين على تلقى اللقاح إقرارًا يتضمن 14 سؤالًا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الإقرار الذي جرى توزيعه على عدد 87 طبيب وهم من وافقوا على تلقي اللقاح، من أصل 200 طبيب بأبو خليفة، ويعد التوقيع على الإقرار بمثابة موافقة كتابية على تلقي اللقاح الصيني.

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