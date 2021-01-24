أخبار عاجلة

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة -
روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" -
واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا -
الصحة العالمية تعلن قائمة التشخيصات والاختبارات الجديدة الموصى بها -
قبرص وألمانيا تناقشان تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط -
إحراق بلدية طرابلس والحريري ينتقد موقف الجيش -
تعرف على عقوبة المتخلف عن التصويت بانتخابات "الصحفيين" دون عذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"انتحلوا صفة رجال الشرطة".. ضبط مرتكبى واقعة السطو على مالك شركة بالجيزة

Print
"انتحلوا صفة رجال الشرطة".. ضبط مرتكبى واقعة السطو على مالك شركة بالجيزة "انتحلوا صفة رجال الشرطة".. ضبط مرتكبى واقعة السطو على مالك شركة بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:23 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالي من مالك شركة بأسلوب انتحال الصفة في أكتوبر بالجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها، اليوم الأحد: "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنين، مالك شركة نقل ومقاولات ، وبصحبته "سائق" - مُقيمان بالقاهرة".

وأوضحت أن المجني عليه الأول قرر أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته المجني عليه الثاني، سائق، بحوزتهما مبلغ مالي فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشها والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.

وتتبعت القوات الأمنية سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها "قائد السيارة ، عاطل" وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، مسدس صوت، 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية