مستشفى الأقصر العام يعلن عدد المتعافين من كورونا خلال "الموجة الثانية"

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الأحد، عن خروج 7 حالات من مصابي فيروس " كورونا " بعد تعافيهم والتأكد من سلبية التحاليل التي أجريت لهم، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس خلال الموجة الثانية بالمستشفى 100 شخص.

وأوضح عمر أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحات لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم.