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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "المسعودي ونزلة باقور"

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "المسعودي ونزلة باقور" صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "المسعودي ونزلة باقور"

مصراوي Masrawy

12:12 م الأحد 24 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، وحدتي طب الأسرة بقريتي المسعودي ونزلة باقور بمركز أبوتيج وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، وحدة طب الأسرة بقرية المسعودي والتي جرى تنفيذها على مساحة 1285 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و941 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

كما تفقد المحافظ مبنى وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج والتي أقيمت على مساحة 400 متر بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و202 ألف جنيه، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب.

وقال محافظ أسيوط إنه يجرى إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر إنه جرى اعتماد مبلغ 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة بدعم من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

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