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ضبط 10 آلاف عبوة حلوى فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

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ضبط 10 آلاف عبوة حلوى فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية ضبط 10 آلاف عبوة حلوى فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

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12:10 م الأحد 24 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 10 آلاف عبوة حلوى جافة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 10 آلاف و472 عبوة حلوى جافة، منتج نهائي، مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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